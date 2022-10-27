МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 27 октября составил 35,91 тысячи тонн на общую сумму 548,3 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Урожай зерна в Казахстане достиг одного из высоких показателей

В четверг было закуплено 20,12 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 311,241 миллиона рублей, 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 21,384 миллиона рублей и 14,45 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 215,636 миллиона.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 1,162 миллиона тонн зерна на 17,525 миллиарда рублей. Следующие торги запланированы на пятницу, понедельник и вторник.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.