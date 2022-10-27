КРАСНОЯРСК, 27 окт — ПРАЙМ. Хлеборобы Красноярского края собрали более 3 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем для региона за последние 29 лет, сообщает региональное министерство сельского хозяйства и торговли. Минсельхоз раскрыл планы по экспорту зерна в 2022-2023 сельхозгоду

"Урожай зерновых и зернобобовых в крае убран на 872 тысячах гектаров (91% от плана). Намолочено более 3 млн тонн при средней урожайности 34,5 центнера с гектара. Это максимальный за последние 29 лет валовой сбор зерна в крае. По урожайности же хлеборобы побили собственный рекорд 2020 года. Тогда с гектара получили 32,2 центнера зерна. Кроме того, в очередной раз стали лучшими по урожайности зерновых и зернобобовых в Сибири", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, семь районов края завершили сбор зерна. Финишируют хозяйства Тасеевского, Балахтинского, Березовского, Манского, Ачинского, Шарыповского, Новоселовского, Минусинского, Идринского и Пировского районов. Отмечается, что по-прежнему наиболее сложная ситуация на востоке края, особенно в Дзержинском, Иланском, Саянском и Абанском районах. В этих территориях убрано от 73 до 79% площадей под зерновыми и зернобобовыми.

Также в крае идет уборка рапса.

"С 203,5 тысяч га (88,5% от плана) собрано 464 тысяч тонн маслосемян. Средняя урожайность культуры – 22,8 ц/га. Результат по сбору и урожайности рапса в крае в этом сезоне выше, чем годом ранее. По объему производства маслосемян регион четвертый год подряд занимает в России первое место", — сообщает пресс-служба.

Картофель в сельхозорганизациях убран на 5,4 тысячи гектаров (88% от плана). Одновременно с уборочной сельчане готовятся к посевной 2023 года.