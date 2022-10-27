МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз России отобрал 153 проекта сельхозпроизводителей на общую сумму в почти 8 миллиардов рублей, им будет оказана господдержка путем возмещения части инвестиций, сообщило министерство. В России сохранится положительная динамика производства плодов и ягод

"Компенсируем до 25% прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Направим на это почти 8 млрд рублей. Средства получат сельхозпроизводители из 43 регионов на реализацию 153 проектов", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что средства получат 87 молочных ферм, 58 хранилищ для фруктов, овощей и картофеля, четыре репродуктора для производства инкубационного яйца, три селекционно-семеноводческих центра и одна овцеводческая ферма.

В этом году субсидию получат больше предприятий, чем в прошлом, отмечает Минсельхоз.