МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор будет изучать снятие ограничений на ввоз риса с предприятий Пакистана по результатам проведения видеоинспекций, их график будет согласован с компетентным ведомством страны, говорится в сообщении ведомства. Координатор ООН по "зерновой сделке" призвал не делать суда военной целью

Россельхознадзор отмечает, что возобновление поставок риса с пакистанских предприятий, на которые ранее были наложены ограничения в связи с выявлением карантинных объектов, обсуждалось в ходе встречи замруководителя ведомства Антона Кармазина с торговым представителем посольства Пакистана Мухаммадом Шаукатом Хайятом.

"Министерство национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана уже направило в адрес Россельхознадзора материалы о принятых корректирующих мерах. Российская сторона запросит дополнительные данные по пакистанским предприятиям. В дальнейшем ведомства согласуют график проведения видеоинспекций, по результатам которых Россельхознадзор рассмотрит вопрос о снятии ограничений на ввоз риса", — говорится в сообщении.

В свою очередь российская сторона сообщила о заинтересованности ряда производителей поставлять на рынок Пакистана продукцию животноводства — мясо, рыбу, молочную и яичную продукцию, корма и кормовые добавки, а также мед.

"Россельхознадзор предложил пакистанской стороне рассмотреть возможность открытия доступа российской животноводческой продукции под гарантии ведомства, при необходимости с последующей инспекцией", — говорится в сообщении.

В мае 2019 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз зерна и продуктов его переработки в Россию из Пакистана в связи с выявлением в пакистанском рисе вредителя — капрового жука. С июня 2021 года ограничения стали постепенно сниматься: в частности, были разрешены четырем предприятиям.

По данным Росстата, урожай риса в РФ в прошлом году сократился на 6% — до 1,074 миллиона тонн; в текущем году, из-за аварийной ситуации на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, он может быть ниже миллиона тонн, но все равно полностью обеспечит внутренние потребности, сообщал ранее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.