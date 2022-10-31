2022-10-31T11:36:00+03:00
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2022
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Россия и Африка обсуждают ситуацию с продуктовой сделкой
Сельское хозяйство
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МОСКВА НАХОДИТСЯ В КОНТАКТЕ С РУКОВОДСТВОМ АФРИКАНСКИХ СТРАН ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ С ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКОЙ — БОГДАНОВ МОСКВА БУДЕТ ПОМОГАТЬ АФРИКАНСКИМ СТРАНАМ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ С... ПРАЙМ, 31.10.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. МОСКВА НАХОДИТСЯ В КОНТАКТЕ С РУКОВОДСТВОМ АФРИКАНСКИХ СТРАН ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ С ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКОЙ — БОГДАНОВ
МОСКВА БУДЕТ ПОМОГАТЬ АФРИКАНСКИМ СТРАНАМ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ С ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКОЙ — БОГДАНОВ
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