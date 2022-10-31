МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. МОСКВА НАХОДИТСЯ В КОНТАКТЕ С РУКОВОДСТВОМ АФРИКАНСКИХ СТРАН ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ С ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКОЙ — БОГДАНОВ

МОСКВА БУДЕТ ПОМОГАТЬ АФРИКАНСКИМ СТРАНАМ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ С ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКОЙ — БОГДАНОВ

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