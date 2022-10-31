МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций в рамках продуктовой сделки, передает Reuters. Из украинских портов вышли 12 судов с зерном

"Представитель ООН заявил, что первое судно получило разрешение продолжить движение… после возобновления инспекций согласно Черноморской зерновой сделке", — подчеркивает агентство.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала о приостановке участия российской стороны в вывозе агропродукции из портов Украины из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

Позднее отмечалось, что команды Турции и ООН возобновили досмотр судов согласно продуктовой сделке после выхода России из нее.