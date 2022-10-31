2022-10-31T13:04:00+03:00
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2022-10-31T13:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221031/838655666.html
Россия выполнит контракты по поставкам пшеницы в Египет
Сельское хозяйство
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВСЕ КОНТРАКТЫ ПО ПОСТАВКАМ ПШЕНИЦЫ МЕЖДУ РФ И ЕГИПТОМ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ — МИД РФ РФ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ УЧАСТИЯ В ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ РАССЧИТЫВАЕТ НАЙТИ РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОДОЛЖАТЬ... ПРАЙМ, 31.10.2022
экономика, новости, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ВСЕ КОНТРАКТЫ ПО ПОСТАВКАМ ПШЕНИЦЫ МЕЖДУ РФ И ЕГИПТОМ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ — МИД РФ
РФ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ УЧАСТИЯ В ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ РАССЧИТЫВАЕТ НАЙТИ РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОДОЛЖАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕГИПТОМ ПО ПШЕНИЦЕ — МИД
Новость дополняется