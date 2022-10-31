МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ВСЕ КОНТРАКТЫ ПО ПОСТАВКАМ ПШЕНИЦЫ МЕЖДУ РФ И ЕГИПТОМ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ — МИД РФ

РФ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ УЧАСТИЯ В ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ РАССЧИТЫВАЕТ НАЙТИ РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОДОЛЖАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕГИПТОМ ПО ПШЕНИЦЕ — МИД

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