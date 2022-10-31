МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 31 октября составил 45,495 тысячи тонн на общую сумму 682,201 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. "Зерновая сделка" приобретает рискованный и опасный характер, заявил Песков

В том числе было закуплено 14,85 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 227,597 миллиона рублей, 29,97 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 447,104 миллиона и 675 тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года — на 7,499 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 1,255 миллиона тонн зерна на 18,937 миллиарда рублей. Следующие торговые сессии запланированы на 1, 2, 3 и 7 ноября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.