МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Инцидентов в черноморском гуманитарном коридоре, организованном в рамках "продуктовой сделки", 31 октября не зафиксировали, заявила представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла. Турция и ООН возобновили осмотр судов по "продуктовой сделке"

"В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 груженых судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении

Стамбула, где они пройдут досмотр", — сказала она РИА Новости.

Палла добавила, что два сухогрузы, направляющиеся в украинские порты, также прошли коридор.

Ранее в субботу Россия приостановила свое участие в "продуктовой сделке", заявив, что не может гарантировать безопасность гражданских судов на Черном море.