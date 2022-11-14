МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 миллиона тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Эрдоган призвал доработать механизм "зерновой сделки"

"Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэка поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна (на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы — ред.) в 2023 году до 25,5 миллиона тонн", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале вице-премьера.

Абрамченко напомнила, что Россия в этом году уже побила исторический рекорд по сбору зерна, собрав более 150 миллионов тонн. За счет этого, подчеркнула вице-премьер, и полностью обеспечиваются внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельхозкультур, и предоставляются дополнительные возможности для наращивания экспорта.

"Поэтому крайне важно использовать инструменты таможенно-тарифного регулирования и сокращать барьеры для реализации продукции на внешние рынки. Хотя, безусловно, внутренний продовольственный рынок в приоритете. Соблюдаем баланс — кормим себя, а излишки — продаем", — заметила Абрамченко. Россиян предупредили, что подорожает к Новому году

Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на их экспорт, которая была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона тонн.

В середине октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил о предложении министерства установить размер квоты на экспорт зерна из РФ в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на отдельные культуры и выделить еще 500 тысяч тонн для экспорта из регионов Дальнего Востока. Экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2022 года) оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн; согласно озвученной ранее в ноябре информации, урожай зерна в РФ собран с 95% площади и составляет около 152 миллионов тонн.