Минсельхоз просубсидирует выращивание крупного рогатого скота
Минсельхоз объявил о субсидиях на выращивание крупного рогатого скота в России
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ будет возмещать часть затрат сельхозпроизводителям на выращивание крупного рогатого скота (КРС), следует из сообщения министерства.
"Можно будет возместить часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. Речь о продукции, которая пойдет на переработку — собственную или профильными организациями", — говорится в сообщении министерства на канале в мессенджере Telegram.
Уточняется, что субсидия будет предоставляться по ставке на один килограмм живой массы, и на следующий год на эту меру министерство выделило 600 миллионов рублей.
Министерство ранее отмечало, что российские животноводы показывают в этом году хорошие темпы роста как в мясном, так и в молочном направлении. Так, за первое полугодие производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.