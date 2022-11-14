МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ будет возмещать часть затрат сельхозпроизводителям на выращивание крупного рогатого скота (КРС), следует из сообщения министерства. Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы в этом году

"Можно будет возместить часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. Речь о продукции, которая пойдет на переработку — собственную или профильными организациями", — говорится в сообщении министерства на канале в мессенджере Telegram.

Уточняется, что субсидия будет предоставляться по ставке на один килограмм живой массы, и на следующий год на эту меру министерство выделило 600 миллионов рублей.

Министерство ранее отмечало, что российские животноводы показывают в этом году хорошие темпы роста как в мясном, так и в молочном направлении. Так, за первое полугодие производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.