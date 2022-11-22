ЕРЕВАН, 22 ноя — ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства стран ЕАЭС обсудили вопросы продовольственной безопасности и обеспечения сельхозпродукцией, сообщили во вторник РИА Новости в секретариате блока промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии. Головченко назвал интеграцию в Союзном государстве образцом для ЕАЭС

"Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, проблемы и перспективы взаимодействия обсудили главы уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза и профильные министры Евразийской экономической комиссии в рамках третьего заседания Совета по агропромышленной политике Союза. Стороны договорились продолжить совместную работу по проведению мониторинга обеспеченности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, а также формированию совместных индикативных балансов спроса и предложения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники заседания подчеркнули значимость работы ЕЭК и стран по развитию и углублению интеграции в сфере агропромышленного комплекса, принимаемых на уровне Союза документов по проведению согласованной агропромышленной политики, а также эффективность деятельности рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между государствами Союза. На заседании также рассмотрен вопрос обеспечения сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, что в значительной степени определяет устойчивость сельского хозяйства в условиях высокой турбулентности на глобальном продовольственном рынке, заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в настоящее время на рынок Союза из третьих стран ввозятся значительные объемы семян и посадочного материала, племенной продукции, ветеринарных препаратов, сельскохозяйственной техники и оборудования, сохраняется высокая зависимость от импорта семян по таким важнейшим культурам, как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощи, в животноводстве стран Союза – недостаточный уровень самообеспеченности по племенной продукции кур.

"Комиссия может выступить координатором решения вопросов материально-технического обеспечения отрасли, подготовив совместно с государствами-членами действенные механизмы для эффективного взаимодействия и реализации совместных кооперационных проектов", — процитировали в пресс-службе слова министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Актуальными направлениями для улучшения ресурсного обеспечения на заседании признаны обеспечение в рамках Союза безбарьерной торговли семенами сельскохозяйственных растений и племенной продукцией, совместные меры по производству селекционных генетических материалов, реализация импортозамещающих и высокотехнологичных проектов, технологическое сотрудничество в сельском хозяйстве.

Также члены Совета уделили особое внимание обсуждению вопроса обеспечения эпизоотического благополучия по ящуру в государствах Союза. Министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко отметил проблемные вопросы взаимодействия союзных стран по обеспечению ветеринарной безопасности на таможенной территории Союза по ящуру. Стороны договорились о том, что уполномоченные органы в области ветеринарии государств Союза примут активные совместные действия в части диагностики и профилактики ящура, в том числе с целью снятия ограничений по ящуру во взаимной торговле, отметили в пресс-службе.

Совет по агропромышленной политике ЕАЭС создан решением глав государств ЕАЭС для обеспечения эффективного взаимодействия министерств сельского хозяйства стран Союза при реализации согласованной агропромышленной политики. В его состав входят министры сельского хозяйства государств-членов Евразийского экономического союза и министры ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу и техническому регулированию.