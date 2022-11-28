МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 23 ноября превысил 1 триллион рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,2%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель

"По состоянию на 23 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил более 1 триллиона рублей. Это на 40,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 682,3 миллиарда рублей, Сбербанком – 330,6 миллиарда рублей.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 722,5 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 513,9 миллиарда рублей, Сбербанка – 208,5 миллиарда рублей.