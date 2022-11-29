МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение увеличить до 80% с 50% размер субсидирования стоимости полиса при страховании с господдержкой в случае объявлении режима чрезвычайной ситуации для агробизнеса на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник. Почти все российские регионы обеспечили страхование урожая к ноябрю

"По поручению президента совершенствуем законодательство, чтобы помочь такому агробизнесу на Дальнем Востоке снизить возможные издержки от потерь при объявлении режима чрезвычайной ситуации, и увеличиваем размер субсидирования стоимости полиса страхования с 50 до 80%", — сообщил Мишустин.

Он заметил, что поскольку климат на Дальнем Востоке непростой, сельхозпроизводители постоянно сталкиваются с существенными рисками — например, паводками, пожарами, другими природными явлениями, которые происходят в этом федеральном округе чаще, чем в среднем по стране.

"Правительство оперативно помогает пострадавшим и реагирует на любые нештатные ситуации. Но более эффективно в подобных случаях использовать механизм агрострахования, особенно для фермеров, кооперативов и других малых форм хозяйствования", — подчеркнул Мишустин.

Он также обратил внимание, что предусмотрено и упрощение расчёта суммы субсидии в тех случаях, если объект будет застрахован от нескольких бедствий. Кроме того, уточняются условия заключения такого договора в отношении многолетних насаждений, в том числе садов, технических и плодово-ягодных культур.

"Рассчитываем, что эти меры помогут стимулировать малые предприятия в округе активнее заключать договоры агрострахования с государственной поддержкой и защитить свой бизнес от чрезвычайных ситуаций", — заключил Мишустин.