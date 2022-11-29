Правительство увеличило субсидирование агрострахования до 80 процентов на Дальнем Востоке
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение увеличить до 80% с 50% размер субсидирования стоимости полиса при страховании с господдержкой в случае объявлении режима чрезвычайной ситуации для агробизнеса на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.
"По поручению президента совершенствуем законодательство, чтобы помочь такому агробизнесу на Дальнем Востоке снизить возможные издержки от потерь при объявлении режима чрезвычайной ситуации, и увеличиваем размер субсидирования стоимости полиса страхования с 50 до 80%", — сообщил Мишустин.
Он заметил, что поскольку климат на Дальнем Востоке непростой, сельхозпроизводители постоянно сталкиваются с существенными рисками — например, паводками, пожарами, другими природными явлениями, которые происходят в этом федеральном округе чаще, чем в среднем по стране.
"Правительство оперативно помогает пострадавшим и реагирует на любые нештатные ситуации. Но более эффективно в подобных случаях использовать механизм агрострахования, особенно для фермеров, кооперативов и других малых форм хозяйствования", — подчеркнул Мишустин.
Он также обратил внимание, что предусмотрено и упрощение расчёта суммы субсидии в тех случаях, если объект будет застрахован от нескольких бедствий. Кроме того, уточняются условия заключения такого договора в отношении многолетних насаждений, в том числе садов, технических и плодово-ягодных культур.
"Рассчитываем, что эти меры помогут стимулировать малые предприятия в округе активнее заключать договоры агрострахования с государственной поддержкой и защитить свой бизнес от чрезвычайных ситуаций", — заключил Мишустин.
https://1prime.ru/Agriculture/20221129/838990722.html