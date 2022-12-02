МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Группа компаний "Эфко" планирует к 2027 году запустить промышленное производство ферментов для животноводческой продукции, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В Минсельхозе оценили ситуацию с обеспечением АПК продуктами биотехнологий

"Эфко" последние несколько лет занимается ферментами и белками. Соответственно, мы достигли договоренности, что будем поддерживать строительство завода про производству. Сейчас будет опытная установка, а к 2027 году должны ввести промышленное производство по выпуску всех основных ферментов, которые нужны для животноводства", — сообщила Лут в ходе II Конгресса молодых ученых.

По ее словам, пока отечественный АПК обеспечен собственным производством ферментов лишь на 10%; чтобы ситуация начала меняться, министерство готовит несколько мер поддержки. "Меры поддержки мы будем менять для того, чтобы ускорить строительство производств тех продуктов, которых нам не хватает", — сказала первый замминистра.

Кроме того, пока крайне недостаточно и собственного производства витаминов для животноводства — тоже порядка 10% от потребления. "Безусловно нам нужна кооперация с нефтехимическими производствами, потому что только B12 имеет органическое сырье, все остальное — нефтехимия", — заметила Лут, обратив внимание на необходимость привлечения к этому производству предприятий, которые занимаются нефтехимическими процессами.

"Мы этот процесс начали, с крупным предприятиями общались. Надеемся, что наши меры поддержки эти предприятия подтолкнут", — заключила она.

Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших производителей̆ пищевой промышленности в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции. Основной бенефициар — Валерий Кустов.