МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило число получателей грантов и субсидий в сельхозпроизводстве, в частности, 600 миллионов рублей предусмотрено на возмещение животноводам с января 2023 года части затрат на выращивание крупного рогатого скота. В Минсельхозе оценили ситуацию с обеспечением АПК продуктами биотехнологий

"С 1 января 2023 года животноводы смогут возместить часть затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. На эту меру предусмотрено 600 миллионов рублей", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Кроме того, с 1 января 2023 года для семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов, получающих гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия предоставления такой поддержки. В частности, на каждые 10 млн рублей полученного гранта они должны брать одного работника. Ранее эта сумма составляла 3 миллиона рублей.

Уточняется, что максимально возможные суммы грантов при этом не изменились, они составляют до 30 миллионов рублей для фермерских хозяйств и до 70 миллионов рублей для сельхозкооперативов. Семейные фермы смогут направлять часть средств на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих муниципалитетам.

"Принятое решение позволит расширить поддержку российских аграриев и обеспечит устойчивое развитие важного для граждан и экономики сектора АПК", — отмечают в кабмине.