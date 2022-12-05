МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 30 ноября составил порядка 1,03 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,7%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз ждет снижения рентабельности аграрного сектора

"По состоянию на 30 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 1,03 триллиона рублей. Это на 37,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 692,3 миллиарда рублей, Сбербанком — 335,2 миллиарда рублей.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 746 миллиардов рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 527,2 миллиарда рублей, Сбербанка — 218,8 миллиарда рублей.