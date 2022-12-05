Минсельхоз сообщил о росте кредитования сезонных полевых работ в России
Минсельхоз сообщил, что объем кредитования сезонных полевых работ вырос на 37,7 процента
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 30 ноября составил порядка 1,03 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,7%, сообщает Минсельхоз.
"По состоянию на 30 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 1,03 триллиона рублей. Это на 37,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 692,3 миллиарда рублей, Сбербанком — 335,2 миллиарда рублей.
За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 746 миллиардов рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 527,2 миллиарда рублей, Сбербанка — 218,8 миллиарда рублей.