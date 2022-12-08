МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Китайская группа компаний "Легендагро" намерена построить в Приморье зерновой терминал и завод по переработке сельскохозяйственных культур, необходимое соглашение уже подписано, сообщила пресс-служба краевого правительства. "Интер РАО" прогнозирует рекордный экспорт электроэнергии в Китай

"Зерновой терминал и завод по переработке сои, риса, а далее и кукурузы намерена построить китайская группа компаний "Легендагро" в Приморье", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что приморские власти уже заключили соглашение о строительстве российско-китайского агропарка с представителями "Легендагро". Объем инвестиций по соглашению должен превысить пять миллиардов рублей, в новом агропарке работу получат не меньше 400 человек.

"Первые основы" зернового терминала можно будет "заложить" уже осенью 2023 года в рамках Восточного экономического форума, передает пресс-служба заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко.

По сообщению пресс-службы, председатель совета директоров "Легендагро" Жэнь Цзяньчао подчеркнул, что зерновой терминал даст приморским сельхозэкспортерам возможность "более эффективно" поставлять продукцию за границу.

Китайская группа компаний "Легендагро" работает в сфере сельского хозяйства на территории Приморского края с 2018 года. С 2020 года фирма занимается отгрузкой зерна в порту Зарубино. В 2021 году "Легендагро" присудили общественно-политическую премию "Звезда Дальнего Востока" в номинации "Иностранный инвестор".