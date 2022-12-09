МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в российском агропромышленном комплексе по итогам 2022 года снизится по сравнению с прошлым годом на 15%, до порядка 2,5 миллиарда долларов, сообщил на конференции "Агрохолдинги России-2022" управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов. СМИ: "Лукойл" близок к завершению сделки по продаже НПЗ на Сицилии

"В этом году банк "Траст" в декабре должен продать два актива – это группы компаний "Здоровая ферма" и "Ростагро". Если принять в учет эти сделки, то в целом объем сделок в АПК в этом году составит где-то 2,5 миллиарда долларов — это падение на 15%, или на 0,4 миллиарда по сравнению с 2021 годом. И это не так и плохо: в феврале-мае мы ожидали намного хуже результаты", — сказал Шумов.

По его словам, количество сделок в целом уменьшилось — около 40 против 57 сделок годом ранее, по оценке РСХБ, но они стали при этом крупнее: средний объем сделки в текущем году был порядка 62 миллионов долларов против 51 миллиона годом ранее.

Согласно материалам банка, представленным на конференции, ключевыми драйверами на рынке выступила покупка земельных активов (55% от общего объема сделок), выход иностранцев (11 сделок, 27,5% от общего количества или 10% от общего объема сделок) и продажа активов банка "Траст", на который пришлось сразу три крупных сделки (16,6% от общего объема) — ГК "Русское зерно", проданная группе "Черкизово", и еще две — ожидаемые до конца года.

Ожидания 2023 года касаются закрытия нескольких крупных сделок в секторе, в том числе — продажа контроля в ГК "Данон" и продажа доли Wilmar International в ГК "НЖМК", а также дальнейшего выхода иностранных компаний с рынка и выхода федеральных игроков в новые регионы, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток.

Кроме того, РСХБ ожидает дальнейшую консолидацию рынка за счет поглощения небольших игроков крупными компаниями, наращивание крупными агрохолдингами земельного банка, а также видит сохраняющийся интерес непрофильных игроков к рынку АПК и увеличение количества сделок по купле-продаже проблемных активов.