МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2022 году в чистом весе составит 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов тонн пшеницы, сообщил РИА Новости глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Стоимость пшеницы стабилизировалась на Чикагской бирже

"Пшеницы будет, я думаю, что порядка 100 миллионов тонн, а по урожаю зерна и зерновых в целом выйдем на 150 миллионов тонн в чистом весе, как и обещали. Рассчитываем на такой результат", — сказал Патрушев.

Согласно данным Минсельхоза РФ, озвученным 7 декабря, тогда было собрано более 157,7 миллиона тонн зерна. Ожидается, что Россия в 2022 году соберет рекордный за всю историю урожай зерна, включая также пшеницу. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.