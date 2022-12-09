МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 декабря включительно составит 3143,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2603,1 рубля, кукурузы — 78,2 рубля, следует из данных Минсельхоза. В Австрии подсчитали, что за год газ в стране подорожал на 119 процентов

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 313,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене 282,9 доллара, на кукурузу — при цене 224,9 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 декабря включительно составляет 2806,8 рубля за тонну, ячменя — 2315 рублей, кукурузы — нулевая.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.