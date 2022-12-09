МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Россия в 2023 году может собрать порядка 83 миллионов тонн пшеницы, а в случае оптимального прогноза, если погодные условия сложатся такими же, как в текущем году — до 90 миллионов тонн, считает директор департамента стратегического маркетинга АО "Русагротранс" Игорь Павенский. Минсельхоз назвал ожидаемый объем урожая зерна в России в 2022 году

"Что касается следующего года, наш прогноз достаточно умеренный – порядка 83 миллионов тонн, чуть выше, будет валовый сбор пшеницы", — сообщил Павенский на конференции "Агрохолдинги России-2022". Оценки урожая зерна в целом — 128,6 миллиона тонн: он ожидается ниже рекордных уровней 2020 и 2022 года, но выше 2019 и 2020 годов.

"Но в оптимизме, если так же будут складываться погодные условия, как под урожай этого года, можем волне выйти и под 90 миллионов тонн", — заметил Павенский.

По его словам, озимые посевы практически повсеместно были в достаточно хорошем состоянии, а доля плохих посевов в среднем близка к прошлому году – порядка 3%; соответственно, прогноз площади сева озимой пшеницы — 16,3 миллиона гектаров против 17,1 миллиона гектаров годом ранее. Существенных угроз для озимых пока нет, но есть и опасения по Оренбургской области и восточной части Татарстана, где при недостатке снежного покрова фиксируются серьезные морозы.

Последняя оценка "Русагротрансом" урожая 2022 года — 154 миллиона тонн зерна, в весе после доработки, из них 101,5 миллиона тонн пшеницы, то есть рекордные уровни.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2022 году в чистом весе составит 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов тонн пшеницы, сообщил в пятницу РИА Новости глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году Россия собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.