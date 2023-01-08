МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен прогнозирует, что урожай зерновых на Украине в наступившем году по сравнению с прошлым сократится на треть, экспорт может снизиться в несколько раз. Назван объем вывезенной по "зерновому коридору" агропродукции

"Мы ожидаем, что урожай по зерновым в этом сезоне сократится где-то на 34%", — сказал Сластен в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, из-за боевых действий на Украине сокращены посевные площади, часть площадей не подготовлена под посев, есть нехватка минеральных удобрений.

"Удобрений закуплено на уровне около 25% от того, что было закуплено в прошлом году. Ожидание есть, что до 40% максимум удастся закупить удобрений под урожай 2023 года. Это существенно повлияет на урожайность. Этот год будет более сложный, по валовому урожаю мы ожидаем, что суммарно соберем около 30-35 миллионов тонн зерна", — отметил Сластен.

По его словам, масличных культур планируется собрать около 18-20 миллионов тонн. Он добавил, что ожидаемого урожая зерновых будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка, но экспорт может сократиться в 3-4 раза.