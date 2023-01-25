МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в 2023 году снизит предоставление субсидий регионам, которые в прошлом году не смогли довести средства поддержки до аграриев в установленные сроки, говорится в сообщении министерства. Минсельхоз будет поддерживать через капексы крупные молочные хозяйства

Министерство отмечает, что подготовка к посевной кампании и меры для повышения эффективности господдержки обсуждались на очередном заседании оперштаба под руководством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

"Одной из тем повестки стало доведение средств государственной поддержки до аграриев. В прошлом году в регионы было направлено почти 146 миллиардов рублей, до конечных получателей доведено 99,9%. Этому в том числе способствовали изменения в госпрограмме АПК, дающие возможность авансировать затраты аграриев", — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что такой подход себя хорошо зарекомендовал, поэтому практика продолжится в 2023 году, но регионам, "которые в прошлом году не уложились в нормативные сроки по этому направлению, в текущем году на 20% уменьшены лимиты по "компенсирующей" и "стимулирующей" субсидиям". Средства должны осваиваться ритмично в течение всего года, обратил внимание Патрушев.

Говоря о ситуации с озимыми, глава Минсельхоза отметил, что на территории страны этой зимой наблюдаются сильные морозы. И хотя устойчивый снежный покров есть не во всех регионах, в целом по стране "в хорошем и удовлетворительном состоянии на данный момент находятся более 94% посевов, что примерно на уровне средних многолетних значений", отмечает министерство.

В ряде регионов уже началась или в ближайшее время начнется подкормка озимых: традиционно первыми сезонные полевые работы начинают в Крыму. "Сев озимых в республике проведен на площади в полмиллиона гектаров. Сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся порядка 83% посевов, 17% – изрежены. По оценке региона, улучшить ситуацию на этих площадях позволит подкормка, которую планируется провести в ближайшее время", — говорится в сообщении

В Ростовской области посеяно 2,9 миллиона гектаров озимых — это самый большой в РФ озимый клин, в хорошем и удовлетворительном состоянии в регионе находятся более 98% посевов. Аналогичный показатель в Волгоградской области. В свою очередь, в Краснодарском крае успешно взошли все озимые посевы — их площадь составляет 1,8 миллиона гектаров.