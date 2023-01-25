РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — ПРАЙМ. Профильные ведомства в течение ближайшей недели разработают план мероприятий, который позволит трем крупнейшим в Астраханской области рыбоводческим хозяйствам "Белуга", "Раскат" и "Акватрейд" сохранить производства на прежнем месте и избежать разорения, сообщила пресс-служба администрации губернатора. На Камчатке зафиксировали первый в 2023 году случай запрета на вывоз икры

Как сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин на совещании, данные компании более 20 лет занимаются воспроизводством осетровых и выращивают ежегодно 1,3 тысячи тонн рыбы, производят около 15 тонн черной икры. Все три предприятия имеют статус племенных и занимают лидирующие позиции на российском рынке. Кроме того, ежегодно в бюджет области от них поступает почти 100 миллионов рублей налоговых отчислений.

Садки предприятий с уникальным маточным стадом располагаются на территории вододелителей недалеко от города Нариманов и на реке Бушма в Володарском районе. Около года назад по результатам проверки Южная транспортная прокуратура вынесла решение убрать хозяйства. Все действующие договоры аренды заключались с администрацией Волжского бассейна внутренних водных путей. По уставу, учреждение может сдавать в аренду территории шлюзов только для размещения плавсредств, а рыбоводные садки юридически к ним не относятся, уточнили в пресс-службе.

"Ситуация усложняется тем, что переместить стадо осетровых без потерь поголовья практически невозможно. В результате осетроводческие хозяйства могут быть разорены", — отметили в администрации.

По поручению губернатора, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области совместно с собственником гидротехнического имущества разработало дорожную карту. "В течение ближайшей недели будет готов план мероприятий для полной легализации нахождения рыбоводческих компаний на территории вододелителя", — отмечается в сообщении.