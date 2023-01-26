МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" по итогам 2022 года увеличила поставки сельхозтехники российским аграриям в денежном выражении на 56% по сравнению с 2021 годом, до 71,5 миллиарда рублей, сообщила компания. Белорусские станкостроители хотят нарастить экспорт в Россию

"В прошлом году мы поставили наибольшее количество техники и оборудования – 12,7 тысячи единиц стоимостью 71,5 миллиарда рублей, то есть в денежном выражении объем инвестиций в отрасль увеличился на 56% по сравнению с 2021 годом", — приводятся в сообщении слова главы компании Павла Косова.

Он также отметил, что в текущем году клиентам уже поставлено 500 единиц техники, а в процессе отгрузки находится еще около 2 тысяч единиц, на сумму 17,7 миллиарда рублей.

Компания по итогам прошлого года значительно увеличила свою долю на совокупном рынке самоходной сельхозтехники в РФ, достигнув 19% — наивысшего показателя за всю свою историю. Типовой портрет лизингополучателя, по оценке аналитиков компании, следующий: он является субъектом малого и среднего предпринимательства, преимущественно выращивает зерновые, предпочитает длинное финансирование на срок пять лет, ежегодная потребность в обновлении техники — около двух единиц на 13 миллионов рублей.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.