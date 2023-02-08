МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" в 2023 году по сравнению с 2022 годом планирует увеличить выпуск кормов для домашних питомцев в 2,5 раза, до 40 тысяч тонн, говорится в сообщении компании. Производитель кормов рассказал, за счет чего сдерживаются цены на продукцию

"Основная часть выпускаемой продукции приходится на стандартные корма "Мираторга" для здоровых домашних питомцев, где также ожидается рост – выход на объем производства в 2023 году 40 тысяч тонн в год, что в 2,5 раза больше показателя 2022 года", — говорится в сообщении.

Холдинг выпускает питание для домашних животных под собственным брендом с 2019 года в Курской области. Объем инвестиций в запуск проекта составил 4,8 миллиарда рублей.

Линейка лечебных кормов для кошек и собак была запущена в марте прошлого года: сначала в квартал с конвейера сходило 16 тонн такой продукции, теперь, в связи с растущим спросом, ожидается рост до 272 тонн в первом квартале 2023 года. Россельхознадзор разрешил европейским компаниям поставлять корма в Россию

"В каждом из сегментов и линеек есть свои конкуренты. В зависимости от ассортиментной позиции и стараемся быть более привлекательны по цене в среднем на 10-15% (ниже — ред.) в сравнении с основными игроками", — говорится в сообщении.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.