МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях (без учета субъектов малого предпринимательства) выросли за 2022 год на 51,8%, почти до 31,7 миллиона тонн, в том числе пшеницы — на 59,6% до 22,1 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. Рисков для хранения зерна в России нет, считают экспортеры

Согласно уточненным данным статведомства, запасы зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 января 2023 года составляли 35,653 миллиона тонн, включая 22,1 миллиона тонн пшеницы, что выше уровня на ту же дату 2021 года на 51,8% и на 59,6% соответственно. В свою очередь, оценка по запасам кукурузы на зерно осталась на прежнем уровне — минус 2,3%, 3,647 миллиона тонн.

В свою очередь, запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях по состоянию на 1 января 2023 года составили 19,391 миллиона тонн, на 47% больше, чем годом ранее: в частности, запасы пшеницы составили 13,93 миллиона тонн (плюс 71,4%), включая 9,239 миллиона тонн продовольственной (рост в 2,8 раза). Запасы ржи выросли за год на 21%, до 429 тысячи тонн (продовольственной — на 21,7%, до 321,1 тысячи тонн).

Запасы проса в заготовительных и перерабатывающих организациях снизились на 13,9%, до 31,4 тысячи тонн, кукурузы — стали меньше на 4,6%, до 1,261 миллиона тонн. Запасы гречихи выросли на 33,5%, до 131,2 тысячи тонн, риса — на 3,8%, до 63,1 тысячи тонн, ячменя — на 21,1%, до 2,017 миллиона тонн, овса — на 19,8%, до 251 тысячи тонн.

В РФ в 2022 году собрали рекордные 153,83 миллиона тонн зерна в весе после доработки, что на 26,7% выше итогов предшествовавшего года, включая и рекордные 104,44 миллиона тонн пшеницы (рост на 37,3%). Предварительно был обновлен и рекорд по сбору масличных культур — 24,838 миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса.