МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе планируется вновь возродить виноградарство. Завод по производству полиэтиленовых труб в ДНР получил крупный заказ

"Сейчас мы просчитываем разные варианты с учетом географического положения. И виноградники тоже мы рассматриваем, возрождение. Долгосрочные перспективы. Не все на это идут. Тем не менее мы должны руководствоваться не горизонтом в год-два, а четыре-пять лет, когда виноградники будут давать отдачу для инвесторов и в целом для инвестиций. Поэтому в сельское хозяйство сейчас планируем тоже поднять (инвестиции — ред.) на достаточно серьезный уровень", — сказал Пушилин журналистам.