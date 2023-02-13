МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 8 февраля составил 67,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,9% сообщает Минсельхоз. Минсельхоз оценил ценовую ситуацию на рынке сельхозпродукции

"По состоянию на 8 февраля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 67,5 миллиардов рублей. Это на 36,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 34,5 миллиарда рублей, Сбербанком – 33 миллиарда.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 49,3 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 34,2 миллиарда рублей, Сбербанка – 15,1 миллиарда.