МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ уточнило условия предоставления ряда субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и увеличило размер гранта "Агростартап", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Польские фермеры вышли на протест из-за украинского зерна, сообщили СМИ

"Российский агропромышленный комплекс успешно развивается, собирая хороший урожай и обеспечивая продовольственную безопасность страны. Из-за внешних ограничений бизнес сталкивается с ростом издержек, причем труднее всего приходится предприятиям с небольшим оборотом… Чтобы помочь им преодолеть текущие сложности, постановлением правительства уточняем условия предоставления ряда субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства", — сказал Мишустин.

"Вырастет максимальный размер гранта "Агростартап" до 7 миллионов рублей для тех предпринимателей, кто самостоятельно реализует проекты в молочном, мясном скотоводстве, и до 8 миллионов рублей для членов сельскохозяйственных кооперативов, которые заняты такой же деятельностью, животноводов, работающих в сельхозкооперативах", — пояснил он.

Кроме того, до 5 миллионов рублей смогут получить аграрии, которые ведут другую работу, например, занимаются выращиванием овощей и фруктов. А для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством в этой сфере, по словам премьера, объем господдержки вырастет до 6 миллионов рублей.