ДОНЕЦК, 25 фев — ПРАЙМ. Властями РФ сформирована межведомственная рабочая группа по развитию рыболовства в Азовском море, согласно планам, через 12 лет прибыль от этой отрасли может превысить прибыть от угольной и металлургической отрасли, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями

"Есть поддержка со стороны президента (России) – мы вышли с инициативой вернуть тот потенциал, который был полностью загублен… Основной составляющей – это нарушение экологических норм, это опять-таки пресловутый завод "Азовсталь"… До этого периода (до строительства завода — ред.) добывалось в Азовском море до 50% всей промысловой рыбы всего СССР", — рассказал Пушилин в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".

Сейчас разрабатывается проект по восстановлению рыболовства, причем новые технологии, по оценке Пушилина, позволят даже превысить показатели советского времени.

"Это долгосрочный проект, это стратегический проект… Эта работа уже началась, сейчас сформирована уже и (рабочая) группа. Это то, что мы увидим результаты через пять, через 10, через 15, через 20 лет. Представляете, сколько это губилось, а теперь нужно все это восстановить. Но все для этого есть. А тем более сейчас Азовское море – это внутреннее российское море", — заявил врио главы ДНР.

В проекте будут участвовать не только ДНР, а все российские регионы, расположенные на берегу моря. По словам Пушилина, если проект будет развиваться по плану, то уже через 12 лет прибыль от рыболовства может превысить прибыть от всей угольной и металлургической отрасли.

"Это грандиозный проект. Но, если брать сухие цифры, конечно, в очень широком приближении, то лет через 12, если все согласно плану действий будет происходить, то прибыль от реализации данного проекта – это от всего Азовского моря – может превысить прибыть от всей угольной и металлургической отрасли", — заявил Пушилин.