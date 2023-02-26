МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Замглавы Национального союза фермеров Великобритании Том Брэдшоу призвал правительство страны "взять под контроль" производство продуктов питания в связи с непрекращающимся дефицитом фруктов и овощей, сообщает Sky News. Несколько компаний в Британии перешли на четырехдневную рабочую неделю

Брэдшоу отметил, что "нестабильность", вызванная геополитическими событиями, включая конфликт на Украине, а также изменением климата и брекситом, затрудняют поставки продуктов питания в Великобританию, и признал, что импорт "всегда будет частью" продовольственного снабжения Великобритании.

Но, с учетом нестабильности в мире, Соединенное Королевство, по мнению эксперта, должно взять на себя ответственность за продовольственную безопасность — наладить производство того, что можно производить в стране, и убедиться в надежности поставок.