МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает запустить в ряде российских регионов эксперимент по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Мишустин образовал правкомиссию по развитию беспилотных авиационных систем

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем", — говорится в тексте проекта. Предполагается, что срок действия экспериментального правового режима составит три года.

Установление экспериментального правового режима (ЭПР) направлено на разработку, апробацию и внедрение беспилотников для выполнения работ по опрыскиванию, рассеву сыпучих и жидких средств защиты растений. ЭПР предлагается установить на территориях Татарстана, Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, а также Ростовской, Белгородской, Самарской, Новосибирской, Нижегородской и Воронежской областей, следует из пояснительной записки к проекту.

В проекте постановления указано, что сегодня внесение средств защиты растений ведется с использованием наземной сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной пилотируемой авиацией и ручными ранцевыми распылителями. Уточняется, что целесообразность установления ЭПР обусловлена наличием в российском законодательстве положений, которые делают невозможным или существенно затрудняют внедрение этой цифровой инновации. В России начались испытания беспилотного конвертоплана с "умным" крылом

По мнению авторов проекта, использование наземной техники невозможно на переувлажненных почвах, в условиях сложных рельефов и форм полей, кроме того, сама техника наносит ущерб посевам или требует организации путей движения, что снижает коэффициент использования угодий.

Сельскохозяйственные беспилотники же лишены подобных недостатков. Они могут применяться независимо от степени увлажнения почвы, не уничтожая посевы. Высота пролета над обрабатываемыми растениями близка к той, которую имеет наземная техника, что обеспечивает высокую точность внесения средств защиты растений. Выполнение работ возможно в любое время суток.

Кроме того, применение цифровых решений при управлении аппаратурой внесения средств защиты растений позволяет индивидуально дозировать вносимые вещества в зависимости от фактического состояния обрабатываемых посадок. Сельскохозяйственные беспилотники имеют высокую степень автоматизации управления, что существенно снижает требования к квалификации персонала, малые размеры и маневренность позволяют вести работу на сложных рельефах, полях, имеющих сложную форму и оперативно реагировать на возникающие потребности в применении средств защиты растений.