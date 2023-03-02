МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 22 февраля составил 110,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,5%, сообщает Минсельхоз. Госдума уточнила нормы радиационной безопасности сельхозпродукции

"По состоянию на 22 февраля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 110,7 миллиарда рублей. Это на 35,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 59,3 миллиарда рублей, Сбербанком – 51,4 миллиарда.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 72,6 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 42,2 миллиарда рублей, Сбербанка – 30,4 миллиарда.