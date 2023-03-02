Объем кредитования сезонных полевых работ в России вырос на 35,5 процента
Минсельхоз: объем кредитования сезонных полевых работ вырос до 110,7 миллиарда рублей
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 22 февраля составил 110,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,5%, сообщает Минсельхоз.
"По состоянию на 22 февраля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 110,7 миллиарда рублей. Это на 35,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 59,3 миллиарда рублей, Сбербанком – 51,4 миллиарда.
За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 72,6 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 42,2 миллиарда рублей, Сбербанка – 30,4 миллиарда.