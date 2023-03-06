МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 1 марта составил 131,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз сообщил о старте весенней посевной

"По состоянию на 1 марта общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 131,9 млрд рублей. Это на 18,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 72 миллиарда рублей, Сбербанком – 59,9 миллиарда рублей.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 111,2 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 65,1 миллиарда рублей, Сбербанка – 46,1 миллиарда.