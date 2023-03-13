МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 7 марта составил 153 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,9%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз назвал объем экспорта российского зерна

"По состоянию на 7 марта общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 153 миллиарда рублей. Это на 25,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком было выдано 85,1 миллиарда рублей, Сбербанком – 67,9 миллиарда.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 121,5 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 67,7 миллиарда рублей, Сбербанка – 53,8 миллиарда.