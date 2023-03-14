АНКАРА, 14 мар — ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Турции высоко оценило шаги России и ООН по продлению продуктовой, переговоры продолжатся, сообщили в пресс-службе военного ведомства страны. "Зерновую сделку" продлили еще на 60 дней, сообщил МИД

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН заявил, что Москва готова продлить сделку на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации экспорта отечественной агропродукции, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.

"Шаги, предпринятые сторонами для продления инициативы, высоко оцениваются", — сказали в министерстве.

Минобороны Турции подчеркнуло, что глава ведомства Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими коллегами в целях продолжения осуществления сделки.