Тунис будет импортировать российскую рыбную продукцию
Россельхознадзор: российские производители рыбной продукции получили доступ в Тунис
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские производители рыбной продукции и кормовой рыбной муки получили доступ на рынок Туниса, следует из сообщения Россельхознадзора.
"Россельхознадзором и компетентным ведомством Республики Тунис согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из России на тунисский рынок рыбной продукции и кормовой рыбной муки", — говорится в сообщении.
Предприятия, заинтересованные в поставках этих товаров, должны быть обследованы на соответствие требованиям Туниса и включены в реестр экспортеров ИС "Цербер", уточняет ведомство.
До сих пор компании из РФ не экспортировали рыбную продукцию в эту страну.