МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские производители рыбной продукции и кормовой рыбной муки получили доступ на рынок Туниса, следует из сообщения Россельхознадзора. Россия увеличила вылов рыбы с начала года

"Россельхознадзором и компетентным ведомством Республики Тунис согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из России на тунисский рынок рыбной продукции и кормовой рыбной муки", — говорится в сообщении.

Предприятия, заинтересованные в поставках этих товаров, должны быть обследованы на соответствие требованиям Туниса и включены в реестр экспортеров ИС "Цербер", уточняет ведомство.

До сих пор компании из РФ не экспортировали рыбную продукцию в эту страну.