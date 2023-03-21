МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 15 марта составил 171,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз проработает экспорт рыбы в Латинскую Америку

"По состоянию на 15 марта общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 171,5 миллиарда рублей. Это на 23% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком было выдано 96,4 миллиарда рублей, Сбербанком – 75,1 миллиарда.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 139,4 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 78,7 миллиарда рублей, Сбербанка – 60,7 миллиарда.