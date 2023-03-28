ПЕКИН, 28 мар — ПРАЙМ. Товарооборот Приморского края с Китаем может увеличиться до 10 миллиардов долларов в 2023 году, заявил во вторник губернатор российского региона Олег Кожемяко. Медведев дал прогноз по росту товарооборота с Китаем

"Несмотря на определенные ограничения, санкционный режим, нам удалось за 2022 год на 46% поднять товарооборот (с Китаем — ред.), сейчас он составляет в денежном выражении 7,5 миллиарда долларов. Мы надеемся, что с увеличением работы пунктов пропуска — а мы знаем, какие у нас огромные очереди стоят в ожидании возможности прохода и перевозки грузов, — что это даст возможность увеличить товарооборот до 10 миллиардов (долларов)", — сказал Кожемяко журналистам в Пекине.

По его словам, не раскрытым остается потенциал контейнерных перевозок сухопутным и морским путем в южные районы Китая и в другие регионы Азии зерновой группы, сельхозпродукции, продукции машиностроения, что, отметил губернатор, "само по себе тоже позволит увеличить товарооборот, загрузить мощности". "Мы договорились о привлечении инвестиций, готовы принимать инвесторов в глубокую переработку продукции лесопромышленного комплекса, это тоже увеличение объемов. Сегодня это 265 миллионов долларов, мы можем это раскачать до 500", — сказал Кожемяко.

Он добавил, что Китай готов к расширению сотрудничества с Приморским краем в сельскохозяйственной сфере.

Власти Приморья для этого подготовили всю необходимую базу. "У нас есть та продукция, которая могла бы пойти на экспорт, свинина", — отметил губернатор. Кроме того, рассказал он, положительно оцениваются вопросы по поставкам молочной продукции, так как в них меньше каких либо ограничений. Также Китай заинтересован в поставках липового меда. "Поэтому главным препятствием являются ветеринарные ограничения, и наши задачи на данном этапе — быстрее снять их, чтобы дать возможность сельхозпроизводителям выйти на китайский рынок. Они готовы нам представить в том числе и свободную экономическую зону", — сказал глава края.

Официальная делегация Приморья находится в Китае с воскресенья. Представители региона, в том числе губернатор, провели деловые переговоры в Харбине и в Пекине. В китайской столице в понедельник состоялась встреча с главным государственным ветеринарным врачом министерства сельского хозяйства КНР Ли Цзиньсяном, рассказали в пресс-службе приморского правительства.