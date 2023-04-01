МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В случае ухода с российского рынка зерновых трейдеров стран Запада Москва только усилит свое влияние на продовольственного сектора мировой экономики. Это, объясняет агентство Bloomberg, усилит геополитическое влияние Кремля, так как экспорт окажется под контролем государства. Турция пообещала дальнейшее содействие "зерновой" сделке

Журналисты агентства напоминают, что единовременный уход с рынка сразу нескольких зарубежных игроков изменит ландшафт мирового рынка продовольствия. Страны Запада потеряют свое влияние на ситуацию.

"Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний", — пишет агентство. Тогда Россия будет контролировать основную часть необходимых доходов.

Это заставит приведет к тому, что страны-покупатели продовольствия, в том числе зерна, договариваться с российскими поставщиками напрямую, без помощи международных трейдеров.

Ранее на этой неделе министерство сельского хозяйства России сообщило об уведомлении от канадского трейдера Viterra Limited о прекращении экспорта продукции из России с 1 июля 2023 года.