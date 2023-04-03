2023-04-03T15:25:23+03:00
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2023-04-03T15:25:23+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230403/840271719.html
Минсельхоз получил еще одно уведомление о прекращении экспорта зерна
Сельское хозяйство
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. МИНСЕЛЬХОЗ ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК" О ПРЕКРАЩЕНИИ С 1 ИЮЛЯ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РФ — МИНИСТЕРСТВО Новость дополняется ПРАЙМ, 03.04.2023
сельское хозяйство, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. МИНСЕЛЬХОЗ ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК" О ПРЕКРАЩЕНИИ С 1 ИЮЛЯ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ РФ — МИНИСТЕРСТВО
Новость дополняется