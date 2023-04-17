МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России с начала года и по состоянию на 12 апреля составил 299,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4%, сообщает Минсельхоз РФ. Мишустин призвал поддержать научные разработки в агропромышленном секторе

"По состоянию на 12 апреля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 299,5 миллиарда рублей. Это на 8,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком было выдано 205,6 миллиарда рублей, Сбербанком — 93,9 миллиарда.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 276,4 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 186,2 миллиарда рублей, Сбербанка — 90,2 миллиарда.