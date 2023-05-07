ДОНЕЦК, 7 мая — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из республики. Кишинев уведомил Киев о планах ограничить импорт украинского зерна

"Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио главы ДНР отметил, что организация вывоза зерна за пределы республики позволит "оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство".

Ранее Пушилин сообщал, что суда, выходящие из Мариуполя после отгрузки стройматериалов, будут загружаться зерном на обратный путь.