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В порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР
Сельское хозяйство
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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из республики. "Как и было запланировано, в Мариупольском морском... ПРАЙМ, 07.05.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, днр, денис пушилин, зерновая сделка, зерно, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОНЕЦК, 7 мая — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из республики.
"Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", — написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Врио главы ДНР отметил, что организация вывоза зерна за пределы республики позволит "оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство".
Ранее Пушилин сообщал, что суда, выходящие из Мариуполя после отгрузки стройматериалов, будут загружаться зерном на обратный путь.