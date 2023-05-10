Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 3,5 процента
Минсельхоз6 кредитование сезонных полевых работ в России достигло 371,5 миллиарда рублей
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России с начала года и по состоянию на 3 мая составил 371,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, сообщает Минсельхоз РФ.
"По состоянию на 3 мая общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 371,5 миллиарда рублей. Это на 3,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в том числе Россельхозбанком было выдано 253,7 миллиарда рублей, Сбербанком — 117,8 миллиарда.
За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 358,9 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 243,1 миллиарда рублей, Сбербанка — 115,8 миллиарда.