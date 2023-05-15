Минсельхоз сообщил о росте кредитования сезонных полевых работ
Минсельхоз сообщил, что кредитование сезонных полевых работ выросло на 2,9 процента
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 10 мая превысил уровень прошлого года на эту дату на 2,9% и составил 378,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 10 мая общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 378,4 миллиарда рублей. Это на 2,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 257,6 миллиарда рублей, Сбербанк — на 120,8 миллиарда.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 367,7 миллиарда рублей, в том числе 247,3 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 120,4 миллиарда — от Сбербанка.