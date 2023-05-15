МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 10 мая превысил уровень прошлого года на эту дату на 2,9% и составил 378,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Правительство утвердило стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года

"По состоянию на 10 мая общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 378,4 миллиарда рублей. Это на 2,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 257,6 миллиарда рублей, Сбербанк — на 120,8 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 367,7 миллиарда рублей, в том числе 247,3 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 120,4 миллиарда — от Сбербанка.