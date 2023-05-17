МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора впервые выявила вирус африканской чумы свиней (АЧС) в кормах для этих животных, он найден на свинокомплексе в селе Михайловка, где зафиксирована вспышка АЧС, сообщает региональное управление ведомства. В Приамурье зарегистрировали случай птичьего гриппа

Ранее в управлении Россельхознадзора заявили, что на свинокомплексе в селе Михайловка выявили первый случай АЧС у домашних свиней в крае с начала года. Все животные, размещенные на зараженном свинокомплексе, будут утилизированы, а сама площадка — очищена, сообщили в группе компаний "Русагро". Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц заявил, что вспышка АЧС на предприятии "Русагро" не повлияет на продовольственную безопасность региона.

"Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 16 мая 2023 года подтверждена ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в продукции, произведенной на свинокомплексе в селе Михайловка. В результате проведенных исследований ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружена в исследованных образцах мясокостной муки. Вирус АЧС Приморской лабораторией выявлен в кормах для свиней впервые", — говорится в сообщении.

В управлении РИА Новости рассказали, что Приморская лаборатория работает с пробами из ряда регионов Дальнего Востока. В ведомстве не смогли уточнить, выявляли ли АЧС в кормах в других субъектах РФ.

Ранее в этом году вирус АЧС был найден также в патологическом материале, полученном от трупов диких кабанов на территории Хасанского района Приморья.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.