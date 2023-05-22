МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила локализации производства семян в России, сообщили в Минсельхозе. Путин призвал не расслабляться в сфере сельхозпроизводства

"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что разработанный Минсельхозом документ направлен на снижение риска утраты компетенции в области селекции и семеноводства основных сельхозкультур, а также на преодоление технологической зависимости отечественного сельхозпроизводства от импорта. Помимо этого, правила регулируют взаимодействие отечественных компаний с иностранными. Так доля иностранных производителей в совместных предприятиях должна быть не больше 49%. Дата вступления постановления в силу — с 1 сентября 2023 года.

В документе указаны критерии локализации семян при создании сортов и гибридов сельхозрастений. Первый критерий — наличие не менее двух земельных участков, расположенных в различных почвенно-климатических условиях, питомника, лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований и размножения. Второй критерий связан с выполнением скрещиваний полного цикла из исходной собственной, коллекционной и лицензионной российской и иностранной гермоплазмы. В Молдавии заявили, что запрет ввоза украинского зерна не поможет фермерам

При выращивании семян также определяются критерии локализации, всего их три. Во-первых, необходимо использовать оригинальные и элитные семена, созданные в РФ или переданные иностранными участниками. Во-вторых, необходимо наличие земельных участков, а также производственных мощностей на территории РФ. В-третьих, российские организации с иностранным участием должны будут ежегодно до 1 марта предоставлять в Минсельхоз план по организации локализации производства семян сельхозрастений, соответствующий указанным критериям.

"Принятие правил локализации значительно усилит позиции российской аграрной науки и семеноводческих предприятий, а также позволит надежно защитить внутренний рынок. При этом мы создаем новые возможности для плодотворного партнерства между отечественными и иностранными участниками рынка, качественного развития международной кооперации в этой сфере", — цитирует пресс-служба Минсельхоза слова первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. Сообщается, что некоторые крупные зарубежные компании в этой сфере уже выразили заинтересованность в развитии совместных проектов в России.