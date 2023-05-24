МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Производство продукции АПК в странах Евразийского экономического союза к 2025 году вырастет на 17% по сравнению с 2022 годом, а к 2030 году — на треть, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Минсельхоз назвал ожидаемый экспорт российского зерна в этом сельхозгоду

"Так, например, в 2022 году по сравнению с 2021-м у нас производство продукции АПК в целом в союзе выросло на 9,4%, а средний уровень обеспеченности — на 1,5%. То есть мы растем с каждым годом очень даже активно… По прогнозу увеличение валового производства к 2025 году составит еще на 17%, а к 2030 году — более чем на 30%", — заявила она, выступая на Евразийском экономическом форуме.

В 2022 году производство продукции АПК в ЕАЭС, по данным Евразийской экономической комиссии, выросло на 9,4% и составило 11,5 триллиона рублей.

Фастова также отметила, что увеличилась и взаимная торговля стран ЕАЭС — на 34,8%, а также экспорт, и напомнила, что большинство стран союза превышают показатель в 100% по самообеспеченности по основным продуктам — таким как зерно, мясо, молоко и овощи.

"Мы с вами все научились хорошо производить, мы стали использовать современные технологии и благодаря и взаимообмену, и возможности смотреть, что происходит в других странах, мы научились качественно, здорово выращивать… А вот следующим нашим вызовом будет научиться все это экспортировать, продавать и не только друг другу, но и в третьи страны", — заявила она.

Говоря о других приоритетах в области АПК, Фастова упомянула селекцию и семеноводство, а также транспортировку и хранение сельхозпродукции. "Следующий фактор, который мы для себя видим важнейшим, это транспортировка и хранение, расширение мощностей хранения сельхозпродукции, а также создание информационной платформы по обмену данными между торговыми и логистическими компаниями, строительство оптово-распределительных центров, которые позволят в том числе расширить торговлю с третьими странами", — добавила она.

Кроме того, странам ЕАЭС важно развивать внешнюю логистику с Китаем, Индией, Ираном и Юго-Восточной Азией. "В нынешней ситуации для реализации значительного потенциала АПК в ЕАЭС необходимо совместно решить вопросы по перестройке логистических, финансовых потоков, связанных с производством, реализацией продовольствия как внутри союза, так и вовне", — подытожила замминистра.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.